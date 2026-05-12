Трамп допустил возможность визита в Россию в 2026 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность своего визита в Россию в текущем году, сообщает РИА Новости .

«Это возможно <…> Я сделаю все необходимое <…> Эта война (на Украине — ред.) становится все ближе к завершению, верьте или нет, она все ближе», — ответил глава Белого дома на вопрос, может ли его визит в Россию состояться в этом году.

Американский лидер считает, что в результате переговоров Москва и Киев заключат мирное соглашение.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. Президент РФ Владимир Путин всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.