«Желтый» уровень опасности погоды объявили в столице и Подмосковье из-за тумана

В столице и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью 100-500 метров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать до 9 часов 13 мая. Также в Подмосковье с 09:00 среды до 21:00 15 мая будет действовать предупреждение из-за грозы.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Аналогичный уровень объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Тверской, Ярославской и Костромской областей.

