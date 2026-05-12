сегодня в 21:58

Путина заинтересовала проблема скидок на маркетплейсах за счет продавца

Российский президент Владимир Путин в ходе доклада министра экономического развития Максима Решетникова обратил внимание на проблемы малого бизнеса при работе с маркетплейсами, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул усилия по прекращению практики предоставления скидок на онлайн-платформах за счет малого бизнеса, который выставляет свои товары на площадках.

По словам главы Минэкономразвития, остались определенные вопросы в сфере платформенной экономики, над которыми власти продолжают работать.

«В том числе в работе с платформами? Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товары за счет продавца, да?», — заметил Путин.

По словам Решетникова, глава государства «попал в самую болезненную точку». Удалось убедить маркетплейсы, что неправильно ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса скидками за свой счет.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.