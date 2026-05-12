На Урале полиция ищет жертву мошенницы, чтобы вернуть похищенные деньги

На Урале полиция разыскивает потерпевшую, у которой мошенница похитила крупную сумму, чтобы вернуть ей деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Задержана уроженка Чувашии по имени Людмила, которая прибыла из Казани в Москву, а затем на Средний Урал для работы курьером у мошенников. Она оставила дома мужа и двоих детей, уехав под предлогом трудоустройства. Сейчас она находится под стражей в СИЗО Кировграда, против нее возбуждено уголовное дело.

На счету подозреваемой только в Московской области около 10 эпизодов преступлений, жертвами которых стали пожилые люди. Например, 85-летний инженер, напуганный уголовным преследованием за якобы помощь Украине, лично передал ей два миллиона рублей.

Задержали подозреваемую в криптообменнике при попытке перевести очередные несколько миллионов своим работодателям.

«Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившимся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку», — отметил руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Женщина передала деньги 6 марта в Екатеринбурге на улице Спутников. Правоохранители разыскивают ее.

