Роспотребнадзор рассказал о распространении хантавируса Андес в мире

В ходе совещания в Роспотребнадзоре обсуждалась ситуация с хантавирусной инфекцией. На данный момент в России нет заболевших, однако в мире ситуация иная, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России известен вариант, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). С начала года вспышек ГЛПС в стране не было, ситуация остается стабильной и контролируемой, регистрируются лишь спорадические случаи, что соответствует обычной картине заболеваемости.

При этом особое внимание уделено случаю на круизном лайнере, связанному с другим вариантом хантавируса — Андес. Этот вариант не встречается в Европе и Азии и распространен в основном в Северной, Центральной и Южной Америке. Природный резервуар вируса — карликовый рисовый хомяк, который встречается в Аргентине и Чили. Климатические условия России неприемлемы для этого грызуна, что снижает риск появления вируса.

Для предотвращения завоза хантавируса Андес в Россию Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил пропускной контроль на границе. Для оценки и минимизации рисков также используется автоматизированная информационная система «Периметр».

Ранее у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius был зафиксирован хантавирус.

