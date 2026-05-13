Два человека пострадали из-за удара ВСУ по автомобилю в Брянской области

ВСУ атаковали FPV–дронами Брянскую область. Из-за этого два человека получили ранения, сообщает губернатор Александр Богомаз.

Атаковано оказалось село Соловьевка Климовского района. Дрон попал в движущийся автомобиль.

В результате двое мужчин были ранены. Их отвезли в больницу.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль», — рассказал Богомаз в своем Telegram-канале.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.