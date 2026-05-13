Площадь пожара в московском районе Измайлово достигла 1000 «квадратов»

В столичном районе Измайлово продолжает полыхать пожар. Его площадь выросла до 1000 квадратных метров, сообщает РЕН ТВ .

В загоревшемся здании находится музей «Бункер Сталина» и площадка для проведения квестов по видеоиграм.

На данный момент спасены пять человек. В ликвидации пожара участвуют более 100 человек и 30 единиц техники. Два пожарных вертолета приведены в готовность.

Ранее площадь пожара на территории Кремля в столичном районе Измайлово составляла 200 «квадратов». На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.