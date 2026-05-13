Телеведущий Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни
Телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался. Об этом заявил его друг, журналист и писатель Юрий Рост, сообщает ТАСС.
Молчанов умер в возрасте 75 лет.
Как сообщает Mash, за последний год Молчанова пять раз госпитализировали с резкими болями в животе. Последний раз был зимой. Летом его доставили в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
В 2021 году ему пересадили печень на фоне онкологии, а в 2022-м он также перенес инфаркт.
