Телеведущий Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни

Телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался. Об этом заявил его друг, журналист и писатель Юрий Рост, сообщает ТАСС .

Молчанов умер в возрасте 75 лет.

Как сообщает Mash, за последний год Молчанова пять раз госпитализировали с резкими болями в животе. Последний раз был зимой. Летом его доставили в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

В 2021 году ему пересадили печень на фоне онкологии, а в 2022-м он также перенес инфаркт.

