Очевидцы рассказали о начале пожара в столичном районе Измайлово. По их словам, дым быстро заполнил помещения здания, сообщает SHOT .

Из-за едкого дыма посетителям площадки для проведения квестов пришлось выбираться на улицу практически на ощупь. На данный момент сведений о пострадавших нет.

По предварительным данным, возгорание вызвало замыкание электропроводки. Также дым валил со стороны технических отсеков.

Сейчас языки пламени и зарево от пожара видны за несколько километров от эпицентра. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Ранее площадь пожара в столичном районе Измайлово составляла 200 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 1000 «квадратов», спасены пять человек. Также стало известно, что в загоревшемся здании находится музей «Бункер Сталина» и площадка для проведения квестов по видеоиграм.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.