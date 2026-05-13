Огнеборцы локализовали пожар в московском районе Измайлово

сегодня в 02:53

В московском районе Измайлово, где загорелось здание квеструма, огнеборцы локализовали пожар, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

На данный момент на месте работают более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов.

Кроме того, с помощью беспилотных авиационных систем спасатели проводят разведку обстановки с воздуха.

Как сообщает SHOT, стены, перекрытия и крыша строения обрушились. По словам очевидца, половина ангара выгорела полностью.

Ранее площадь пожара в здании, где проводятся квесты, увеличилась до 3000 квадратных метров.

