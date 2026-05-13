Человек пострадал при падении обломков БПЛА в Краснодарском крае
В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию одного из предприятий. Один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Инцидент произошел в поселке Волна Темрюкского района. На данный момент пострадавший получает необходимую помощь.
При этом на территории предприятия загорелось оборудование.
На месте работают сотрудники оперативных служб.
