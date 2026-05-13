Человек пострадал при падении обломков БПЛА в Краснодарском крае

Спецоперация

В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию одного из предприятий. Один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Инцидент произошел в поселке Волна Темрюкского района. На данный момент пострадавший получает необходимую помощь.

При этом на территории предприятия загорелось оборудование.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.