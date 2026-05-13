В России появится новый ГОСТ на безалкогольные напитки

Росстандарт принял обновленный ГОСТ на безалкогольные напитки. Документ устанавливает четкие ограничения по содержанию этилового спирта, витаминов и других компонентов, сообщает РИА Новости .

Новый стандарт распространяется на морсы, напитки с соком, на растительном сырье, на основе ароматизаторов и минеральной воды. Исключение составляют тоники, энергетики, квасы и напитки брожения.

Согласно ГОСТу, доля этилового спирта в безалкогольной продукции не должна превышать 0,5% объема. Содержание витаминов и минеральных веществ — не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон — от 1,5 грамма на порцию.

Документ допускает наличие осадка при хранении, но только при условии, что он не влияет на прозрачность жидкости.

Новый ГОСТ вступит в силу в январе 2028 года.

