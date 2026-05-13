В Росавтодоре раскритиковали массовое строительство дорог из цемента в РФ

Росавтодор раскритиковал идею масштабного строительства в России трасс с цементобетонным покрытием (ЦБП), которую продвигает крупный бизнес. В ведомстве объяснили, что такие дороги подвержены множеству негативных факторов, способных ухудшить их качество, сообщают « Известия ».

Основная проблема — шипованная резина. На высоких скоростях шипы интенсивно стирают бетонное полотно, из-за чего появляются колея, выбоины и снижается ровность покрытия.

При этом в США и примерно 20 странах ЕС, где ЦБП используют, шипованная резина законодательно запрещена. Она также создает лишний шум и пыль.

Кроме того, вредят бетону перепады температур, морозы и влага — они вызывают термические напряжения, трещины и постепенное разрушение. В российском климате это особенно заметно. Добавляют проблем противогололедные реагенты, нефтепродукты и агрессивные вещества, которые провоцируют коррозию бетона и арматуры.

При этом в Росавтодоре напомнили, что в стране уже действуют ГОСТы, регулирующие применение ЦБП в дорожном строительстве.

