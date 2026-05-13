McDonald’s зарегистрировал 14 товарных знаков в РФ

Американская сеть быстрого питания McDonald’s оформила в России 14 товарных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

Среди них — McCafe, Ronald McDonald House и McCrispy, а также их русскоязычные аналоги: «МакКафе», «Дом Роналда Макдоналда» и «МакКриспи».

В список также вошли Happy Meal, «Биг Брекфаст Ролл», «МакФреш», «Макчикен», «Мэр Макчиз» и «Университет Гамбургерологии». Помимо словесных обозначений, компания зарегистрировала два изобразительных знака — персонажа «Гримас» и утку в фартуке с буквой «M».

McDonald’s приостановил деятельность в России весной 2022 года. Как пояснил глава Роспатента Юрий Зубов, иностранные бренды продолжают регистрировать и продлевать товарные знаки в РФ, чтобы защитить их от подделок и недобросовестного использования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.