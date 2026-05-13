Автомобиль врезался и загорелся: два человека погибли в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске два человека погибли в огненном ДТП

В Новосибирске автомобиль въехал в опору моста и загорелся. В результате скончались два человека, сообщает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

ДТП произошло в 4:40 по местному времени на улице Станционной. Автомобиль Subaru Legacy на большой скорости влетел в опору четвертого моста и вспыхнул.

Через 11 минут на место прибыли спасатели. Как рассказали очевидцы, они пытались сами потушить машину, в которой находились два человека. Однако на момент прибытия сотрудников экстренных служб автомобиль выгорел. Мужчина и женщина скончались от полученных травм.

Спасатели вытащили тела погибших из транспорта и передали их следственному комитету.

