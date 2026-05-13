В России утвердили новый порядок контроля за работой частных детективов

Правительство РФ утвердило правила контроля за деятельностью частных детективов. Документ вступает в силу 1 сентября 2026 года — одновременно с новой редакцией закона о частной охранной и детективной деятельности, сообщает ТАСС .

Контролировать детективов будет Росгвардия. Плановые проверки смогут проводиться не чаще раза в три года. Проверяющие будут изучать договоры с заказчиками, акты выполненных работ, а также сведения о самом детективе — наличие или отсутствие судимости, результаты медосвидетельствования и другие документы.

Внеплановые проверки возможны на основании жалоб от граждан, организаций или органов власти. Анонимные обращения учитываться не будут.

Должностные лица Росгвардии получат право приостанавливать или аннулировать лицензию детектива в случае грубых нарушений.

