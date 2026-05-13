Площадь пожара в московском районе Измайлово выросла до 3000 «квадратов»

В московском районе Измайлово площадь пожара в здании, где проводятся квесты, увеличилась до 3000 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Тушение затрудняет сложная планировка и конструктивные особенности строения. Высокая пожарная нагрузка способствует быстрому распространению огня и задымлению.

По данным администрации, людей внутри нет. Борьба с огнем продолжается.

Как сообщает Baza, один из арендаторов рассказал, что сгорело уже более 20 квестов.

Ранее площадь пожара составляла 1000 квадратов. Посетители квестов рассказали, как выбирались из заполненного дымом здания.

