Певицу Линду отпустили из МВД спустя 10 часов допроса

Певицу Светлану Гейман, наиболее известную как Линда, отпустили из столичного главка МВД после допроса по делу о нарушении авторских прав. Она провела там более 10 часов, сообщает SHOT .

Домой артистку отправили около 23:00 12 мая под обязательство о явке.

При этом саундпродюсеру певицы Михаилу Кувшинову предъявили обвинение. Его из отделения не выпустили и, по всей вероятности, поместят в изолятор временного содержания.

Линду подозревают в том, что она вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни, которые принадлежали Максиму Фадееву. Из-за этого ее вызвали на допрос.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.