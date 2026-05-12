Стала известна причина задержания певицы Линды
Фото - © РИА Новости
Певицу Светлану Гейман, более известную как Линда, задержали столичные правоохранители. Артистку вызвали на допрос по делу об авторских правах на композиции, сообщает Baza.
Ситуация могла произойти на фоне многолетнего конфликта певицы с Максимом Фадеевым. Линда утверждала, что продюсер оказывал на нее давление и не давал исполнять собственные хиты.
Гейман проходит по делу в качестве свидетеля. Накануне у артистки состоялся сольный концерт в одном из московских клубов.
Известно, что правоохранители также нагрянули в продюсерскую компанию «Профит». Ее владелец Андрей Черкасов, который также является гендиректором музыкального издательства «Джем». В начале марта его поместили под стражу по делу о крупном мошенничестве.
Линду подозревают в том, что она вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни, которые принадлежали Фадееву.
