Стала известна причина задержания певицы Линды

Baza: Линду вызвали на допрос по делу о правах на песни Максима Фадеева

Певицу Светлану Гейман, более известную как Линда, задержали столичные правоохранители. Артистку вызвали на допрос по делу об авторских правах на композиции, сообщает Baza .

Ситуация могла произойти на фоне многолетнего конфликта певицы с Максимом Фадеевым. Линда утверждала, что продюсер оказывал на нее давление и не давал исполнять собственные хиты.

Гейман проходит по делу в качестве свидетеля. Накануне у артистки состоялся сольный концерт в одном из московских клубов.

Известно, что правоохранители также нагрянули в продюсерскую компанию «Профит». Ее владелец Андрей Черкасов, который также является гендиректором музыкального издательства «Джем». В начале марта его поместили под стражу по делу о крупном мошенничестве.

Линду подозревают в том, что она вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни, которые принадлежали Фадееву.

