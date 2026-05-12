Инна Семко спрогнозировала застой на рынке жилья

Российский рынок недвижимости входит в период затяжного охлаждения: сделки проходят реже, а предложение превышает спрос. Полного коллапса не ожидается, но быстрого роста тоже не будет, сообщает АБН24 .

Высокие ипотечные ставки, перегретые цены и большой объем новостроек усилили давление на рынок. Ставки уже не достигают пиковых 22%, однако остаются в диапазоне 16–18%, что сдерживает покупателей. При этом часть банков активнее работает со вторичным жильем.

Собственники вторичных квартир нередко ориентируются на цены застройщиков и выставляют объекты почти по тем же ставкам. В результате квартиры долго остаются в продаже: покупатели не готовы платить такие суммы в условиях дорогой ипотеки.

Эксперт в области недвижимости Инна Семко считает, что рынок будет остывать постепенно.

«Главная проблема сейчас — не столько сами цены, сколько общая психологическая заморозка экономики. Люди держат деньги «в потном кулачке», боятся тратить, откладывают крупные покупки, ограничиваются самым необходимым. На этом фоне быстрее всего дорожают базовые вещи — продукты, услуги первой необходимости, повседневные расходы. А крупные рынки, включая недвижимость, начинают постепенно вязнуть в стагнации. Поэтому разговоры о том, что квартиры будут продаваться годами, уже не выглядят преувеличением. Предложения действительно очень много, особенно в новостройках. Несколько лет рынок активно стимулировался льготной ипотекой, спрос искусственно разгонялся, и в итоге сформировался огромный объем жилья. Но покупательская способность населения не успевает за этим объемом. И пока ипотека остается дорогой, а люди психологически находятся в режиме ожидания и тревоги, рынок неизбежно будет буксовать», — пояснила Семко.

По ее оценке, спрос будет восстанавливаться медленно по мере снижения ставок и возвращения отложенных покупателей на рынок.

