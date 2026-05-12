Пьяный мужчина осквернил мемориал и Вечный огонь в Петербурге

Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который 9 Мая осквернил мемориальное сооружение и расположенный внутри него Вечный огонь, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.

По данным следствия, 9 Мая мужчина, будучи пьяным, своими действиями осквернил мемориальное сооружение «Борцам революции» и расположенный внутри него Вечный огонь. Объекты находятся на Марсовом поле.

Нарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Подозреваемый задержан, ему вменяют ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений и мемориальных сооружений).

Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств, а также установление всех обстоятельств происшествия.

Подозреваемому по данной статье грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

