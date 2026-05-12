Тараканы, мыши, вонь: соседи отомстили россиянке, заварив дверь ее квартиры

В дом на одной из центральных улица Новосибирска приехали экстренные службы, чтобы вызволить из плена местную жительницу. Оказалось, что соседи из мести за мусор и вонь заварили железную дверь ее квартиры на втором этаже, пока хозяйка была внутри, сообщает CHITA.RU.

Спасатели срезали сварку болгаркой. Хозяйка жилья была спасена. Некоторые жильцы утверждают, что дверь была заварена уже давно. Кто это сделал — они не знают. По их словам, собственница часто пробиралась в квартиру через балкон.

Одна из соседок уверена, что дверь заварил кто-то их жильцов, потому что не смог решить с женщиной конфликт из-за мусора, который она таскает к себе в квартиру. На собственницу даже несколько раз подавали в суд.

Власти требовали убрать бытовой, промышленный и пищевой мусор, произвести дезинфекцию и дезинсекцию и предоставить доступ в квартиру для проверки. При этом женщина в суде утверждала, что якобы сама не может попасть в свою жилье, потому что сосед монтажной пеной заделал ей дверь. Она какое-то время жила на съемной квартире и даже не собиралась менять замок.

В 2024 году с иском против женщины обратились жильцы другого дома, где у женщины тоже есть квартира (всего у нее во владении их три). Проблема — та же самая. Соседи жаловались, что жительница скопила у себя мусор и бытовые отходы. Но она решительно отказывалась открывать дверь инспекторам.

С третьей квартирой женщины ситуация похожая — жильцы жаловались на плохой запах, тараканов и мышей. Здесь ей также заделали замок холодной сваркой, но женщина его вытащила.

Сама собственница уверяет, что недавно кто-то пьяный ломился к ней в квартиру, вышибал дверь. А потом дверь заварили, когда она была внутри. Она считает, что это было сделано из личной неприязни. В день, когда спасатели приехали на место, ей начал угрожать другой сосед. Собственница обратилась в полицию. Женщина утверждает, что в квартирах давно все приведено в порядок.

