Душил ремнем безопасности в авто: красноярец получил год колонии за истязание бывшей

Кировский районный суд Красноярска приговорил местно жителя к году колонии за систематические избиения и преследования своей бывшей сожительницы, сообщает Ngs24.RU .

Согласно материалам дела, первый инцидент произошел в квартире, где жила пара. После конфликта, в ходе которого женщина заявила о своем желании прекратить отношения, сожитель сжал предплечья и шею женщины, повалил на диван, поднял за ноги и отпустил, ударив о спинку. Затем сел на ее голени, придавив весом. На теле женщины остались кровоподтеки. Дальнейшие эпизоды насилия происходили на улицах и во дворах Красноярска.

Однажды мужчина заметил автомобиль жертвы на дороге, дождался красного света и сел в машину. Начал трогать ее за интимные места через одежду. Жертва попыталась выйти, но он схватил ее за голову и потянул к себе. Затем взял ремень безопасности и несколько секунд сдавливал им шею женщины. Последний эпизод, попавший в материалы дела, это удар кулаком в живот рядом с домом.

При этом за злоумышленнике уже числился штраф за побои. Суд оштрафовал местного жителя по статье 6.1.1 КоАП РФ, но нарушитель так и не внес деньги.

Из-за систематичности в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). В суде подсудимый полностью признал вину и попросил рассмотреть дело без разбирательства по существу, в особом порядке, а также принес потерпевшей извинения.

Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие двух детей, работу уборщиком без официального договора, отсутствие учета у психиатра и нарколога, а также отсутствие судимостей. Подсудимый был женат, но проживал с потерпевшей. Мужчину приговорили к году колонии.

Под стражу подсудимого по этому делу не помещали, он продолжает жить в Красноярске, ходит на работу и в быту никак не ограничен. Со вступлением приговора в силу отменили о подписку о невыезде.

