Энцефалитного клеща нашли внутри уха пятилетней девочки в Тюмени

Энцефалитный клещ атаковал пятилетнюю девочку в Тюмени. После укуса в ухо у ребенка появилась невыносимая боль, а само ухо сильно покраснело и опухло, сообщает SHOT .

По словам матери пострадавшей, девочка стала жертвой клеща, когда находилась на участке дома. Когда женщина потрогала место укуса, ребенок заплакал. Девочку срочно госпитализировали.

В больнице врачи достали клеща из внутренней стороны уха. На следующий день стало известно, что он был энцефалитный. Ребенку прописали курс антибиотиков. Сейчас она чувствует себя хорошо. Два года назад малышке сделали прививку от энцефалита, что положительно повлияло на ее выздоровление.

За две недели число укушенных в РФ резко выросло на 25 тысяч человек. Всего с начала сезона за помощью врачей обратились 43 тыс. пострадавших от клещей. Наибольшее количество укушенных наблюдается в Тверской, Московской, Ленинградской, Самарской областях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге. В Оренбургской области женщина обнаружила клеща между ресницами.

На данный момент в целях профилактики от энцефалита привились 2,2 млн человек. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

