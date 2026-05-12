Весенний праздник фонтанов пройдет в Петергофе

В субботу, 16 мая, в Петергофе состоится весенний праздник фонтанов под названием «Петергоф. Во славу народов России», сообщается в Telegram-канале « ГЕН России ».

Мероприятие подчеркнет, что знаменитая резиденция — это не только гениальное творение Петра Великого и чудо инженерной мысли, но и результат совместного труда, любви и дружбы народов, населяющих Россию.

В этот день Большой каскад станет символом того, как история, труд и вдохновение многих поколений сплелись в единое культурное полотно. На экранах оживет карта страны: зрители увидят, какой след оставил в облике парка и дворцов каждый регион.

Урал подарил Петергофу чугунные трубы для фонтанов, Карелия — гранит для колоннад, Русский Север — мастерство плотников и уникальные дары, а Дальний Восток — панно из морских ракушек. Праздник станет напоминанием о том, что величие имперской резиденции складывалось усилиями многих народов России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.