Юрист предупредила: запреты песен могут загнать слушателей в «теневой интернет»

«Жесткое регулирование в этой сфере может спровоцировать прямо противоположный эффект. Согласно эффекту Стрейзанда, запрет только подогревает интерес, особенно у молодой аудитории. Если из легальных музыкальных площадок пропадает чуть ли не каждый второй трек, всегда есть возможно найти обходной путь. В различных Telegram-каналах, теневых площадках музыкальные треки лежат без правок, и их посещение за последнее время стремительно растет», – сказала Трофимова.

Она добавила, что с точки зрения права это прямое нарушение принципа пропорциональности ограничений, закрепленного в статье 55 Конституции РФ: люди замещают контролируемый оборот информации неконтролируемым и сами создают спрос на теневые сервисы.

Трофимова обратила внимание на то, что если почти половина треков требует правок, это может говорить о слишком размытых формулировках закона и расширительном толковании понятия пропаганды. В результате под ограничения рискуют попасть даже произведения, где есть лишь упоминание без призывов и положительной оценки.

«В европейской практике, например в решениях ЕСПЧ по делу «Мюллер против Швейцарии», выработан тест на общественную вредоносность конкретного контекста, с учетом художественной формы. У нас такого теста нет, но есть усмотрение эксперта, которое легко может признать любую метафору «распространением информации», запрещенной статьей 4 Закона РФ «О средствах массовой информации»», – отметила юрист,

Эксперт резюмировала – пока не появится объективной лингвистической и юридической методики, позволяющей отличить метафору от призыва, а художественное высказывание от «распространения материалов, запрещенных пунктом 1 статьи 46 Закона № 3-ФЗ», судебные дела против музыкантов будут только множиться.

«Жесткое регулирование без учета художественного контекста неизбежно уводит аудиторию в теневой сектор. Цифра в 41% это проблема дефектной нормы. Она ждет либо разъяснения Верховного суда, либо прямой корректировки понятия «пропаганда» через внесение изменений в ст. 6.13 КоАП РФ. Пока этого не произошло, каждый второй музыкант в стране формально находится в зоне риска по признаку распространения информации, запрещенной законодательством о наркотиках и о СМИ», – заключила специалист.

