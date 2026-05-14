Ушла к друзьям на 6 дней: в Подмосковье нашли пропавшую мать с дочкой

Исчезнувших в подмосковных Химках 39-летнюю мать с двухлетней дочерью нашли. Оказалось, что женщина решила загулять с друзьями, сообщает « МК: срочные новости ».

Жизни и здоровью семьи ничто не угрожает. Мать-одиночка вместе с малолетней дочерью решила провести время с друзьями, но не предупредила родных. В итоге они пропали аж на шесть дней.

Об исчезновении женщины с дочерью стало известно 13 мая. Они пропали из квартиры, где жили с родителями. Мужа у матери-одиночки не было, он скончался от болезни сердца.

Родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. В поисках участвовали спасатели-добровольцы.

