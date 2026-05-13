В Химках пропали 39-летняя женщина и ее двухлетняя дочь

В подмосковных Химках разыскивают 39-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, которые исчезли из квартиры, где жили с родителями. О местонахождении матери и ребенка ничего не известно уже несколько дней, сообщает сайт MK.Ru .

Женщина ушла из квартиры, в которой проживала вместе с родителями, и пропала вместе с дочерью. По словам родственников, на связь она не выходит, ее местонахождение неизвестно уже пятый день.

Муж пропавшей умер в марте этого года от болезни сердца. При этом семья не связывает исчезновение с переживаниями из-за утраты: супруги жили отдельно. Родные также заявили, что не замечали в поведении женщины каких-либо странностей.

Девочка посещала детский сад. В настоящее время к поискам подключились спасатели-добровольцы, родители обратились в правоохранительные органы.

