В Балашихе начали ремонт 27 участков дорог в 2026 году

Ремонт 27 участков муниципальных дорог стартовал в Балашихе в 2026 году. Работы уже ведутся на улице Корнилаева в микрорайоне Железнодорожный и на улице Граничной в микрорайоне Ольгино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Продолжаем системную работу по обновлению дорожной сети Балашихи. При формировании плана ремонта в первую очередь учитываем обращения жителей, состояние покрытия и интенсивность движения. Особое внимание уделяем дорогам к школам, детским садам, поликлиникам и внутриквартальным проездам. Наша задача — чтобы дороги в каждом микрорайоне становились качественнее, безопаснее и удобнее для жителей», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Балашихи Сергей Юров.

В прошлом году в округе отремонтировали почти 22 километра дорог и более 10,5 тыс. квадратных метров тротуаров. Поэтапное обновление инфраструктуры позволяет повышать комфорт городской среды.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.