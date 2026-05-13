Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай с визитом 13–15 мая, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по Тайваню, торговле и международной безопасности, сообщает Общественное Телевидение России .

Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Встреча с Си Цзиньпином запланирована на 14 мая. В делегацию США вошли руководители крупнейших корпораций, включая Илона Маска, Тима Кука и главу Boeing Келли Ортберга.

Перед поездкой в Пекин доставили семь военно-транспортных самолетов с оборудованием и два бронированных лимузина The Beast. Пентагон отложил решение по новым поставкам оружия Тайваню до завершения переговоров.

Стороны обсудят возможную сделку на поставку в Китай 500 Boeing 737 MAX и 100 широкофюзеляжных лайнеров, а также экспорт американской сельхозпродукции и энергоносителей. По данным СМИ, в повестке также Россия и Иран.

«У меня отличные отношения с председателем Си. Мы проводим крупные и выгодные сделки. Годами при прошлых президентах нас просто разводили. А сейчас у нас все отлично с Китаем. Вместе с Китаем мы зарабатываем хорошие деньги», — заявил Трамп.

Политолог Юрий Светов отметил, что Тайвань остается самой чувствительной темой.

«То есть американцы постоянно помогают Тайваню в его перевооружении… По сути дела, они делают с Тайванем то же, но еще более активно, что делало НАТО с Украиной», — высказался эксперт.

По его оценке, США и Китай остаются «партнерами — конкурентами», однако экономика станет ключевым фактором переговоров.

