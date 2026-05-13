В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах для борьбы с фейками

В Москве ограничат публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак БПЛА, в рамках борьбы с фейками, сообщается на сайте мэра города.

Решение приняла столичная Антитеррористическая комиссия. Ограничения не коснутся информации, которая публикуется министерством обороны РФ, на официальном сайте и на страницах блога мэра Москвы.

Согласно положению, запрещается распространять информацию о совершении на территории столицы терактов до публикации информации на официальных страницах Минобороны РФ и мэра города. Также ограничения застрагивают последствия прилетов БПЛА и иных средств поражения. Они будут действовать до принятия специального решения.

Лица, которые нарушат запрет, получат административные штрафы: граждане — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлица — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

При этом новые правила не касаются обращений граждан, направленных в правоохранительные органы. Обращение не должно носить публичного характера.

