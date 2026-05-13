Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,3 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за последнюю неделю сократились на 4,3 млн баррелей. К 8 мая 2026 года их объем достиг 452,9 млн баррелей, сообщает пресс-служба американского Минэнерго.

В американском ведомстве добавили, что текущие запасы нефти на 0,3% меньше среднего уровня за 5 лет для данного периода.

Согласно данным на среду 17:30 по московскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent c поставкой в июле 2026 года на бирже ICE в Лондоне подорожали на 0,31%, достигнув отметки в 108,1 долларов за баррель. Июньский фьючерс на нефть WTI вырос на 1,36% и стоил 103,57 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что из-за блокады Ормузского пролива мировой рынок недосчитался около 1 млрд баррелей нефти, а нормализация ситуации может затянуться до 2027 года.

