Aramco оценила потери рынка нефти в 1 млрд баррелей
Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что из-за блокады Ормузского пролива мировой рынок недосчитался около 1 млрд баррелей нефти, а нормализация ситуации может затянуться до 2027 года, сообщает oilcapital.ru.
По оценке Нассера, каждую неделю перекрытия Ормузского пролива отрасль теряет около 100 млн баррелей. За более чем два месяца конфликта дефицит превысил 1 млрд баррелей. Из 1,4 млрд баррелей жидких углеводородов удалось компенсировать лишь около 550 млн, еще 880 млн баррелей заместить невозможно.
Одной из причин он назвал логистический коллапс в Персидском заливе: там остаются около 1600 судов, включая танкеры, которые не могут пройти через пролив. Альтернативные маршруты также исчерпаны — Саудовская Аравия использует порт Янбу на Красном море на пределе возможностей.
Дополнительное давление создает структурный кризис предложения. Высокие цены не стимулируют рост добычи из-за многолетнего недоинвестирования на фоне «зеленой повестки». При этом значительная часть резервных мощностей сосредоточена на Ближнем Востоке и остается недоступной.
Пока дефицит покрывается коммерческими и стратегическими запасами стран-потребителей, однако они быстро сокращаются. Нассер подчеркнул, что даже при скором открытии пролива рынку потребуются месяцы на восстановление, а полная нормализация может произойти лишь к 2027 году.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.