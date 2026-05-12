Aramco оценила потери рынка нефти в 1 млрд баррелей

Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что из-за блокады Ормузского пролива мировой рынок недосчитался около 1 млрд баррелей нефти, а нормализация ситуации может затянуться до 2027 года, сообщает oilcapital.ru .

По оценке Нассера, каждую неделю перекрытия Ормузского пролива отрасль теряет около 100 млн баррелей. За более чем два месяца конфликта дефицит превысил 1 млрд баррелей. Из 1,4 млрд баррелей жидких углеводородов удалось компенсировать лишь около 550 млн, еще 880 млн баррелей заместить невозможно.

Одной из причин он назвал логистический коллапс в Персидском заливе: там остаются около 1600 судов, включая танкеры, которые не могут пройти через пролив. Альтернативные маршруты также исчерпаны — Саудовская Аравия использует порт Янбу на Красном море на пределе возможностей.

Дополнительное давление создает структурный кризис предложения. Высокие цены не стимулируют рост добычи из-за многолетнего недоинвестирования на фоне «зеленой повестки». При этом значительная часть резервных мощностей сосредоточена на Ближнем Востоке и остается недоступной.

Пока дефицит покрывается коммерческими и стратегическими запасами стран-потребителей, однако они быстро сокращаются. Нассер подчеркнул, что даже при скором открытии пролива рынку потребуются месяцы на восстановление, а полная нормализация может произойти лишь к 2027 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.