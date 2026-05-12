Воробьев представил Дениса Семенова на посту врип главы Богородского округа

«Сейчас Богородский округ возглавит Денис Олегович Семенов, которого мы хорошо знаем по работе в Павловском Посаде. <…> На мой взгляд Богородский округ — весьма сложный вызов, и я надеюсь, что вы успешно возьмете эту высоту», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Губернатор Московской области отметил, что программа модернизации ЖКХ, чистоты и порядка, а также работа УК выполнялась на должном уровне.

Воробьев добавил, что ранее пост главы Богородского округа занимал Игорь Сухин. В этой должности он провел 8 лет. Воробьев поблагодарил Сухина за вклад в развитие Богородского округа и позитивные перемены.

