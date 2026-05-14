Ефимов: пешеходный мост через Ивановский пруд построят в Коммунарке

Власти Москвы приняли решение приступить к разработке проекта планировки территории (ППТ) для возведения пешеходного моста через Ивановский пруд, расположенный в Коммунарке. Об этом проинформировал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мост протяженностью 52 м свяжет жилой квартал с будущим образовательным комплексом на улице Александры Монаховой, обеспечив комфортный переход к учебному заведению. Площадь подготовки ППТ составляет 0,34 га. В дальнейшем прилегающую территорию благоустроят: здесь появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, современное освещение и озеленение, чтобы жителям было приятно и безопасно гулять у воды», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Сопутствующая инфраструктура создаст единое пространство, которое позволит горожанам с комфортом добираться от дома до школы или приятно проводить свободное время. Финансирование проекта будет осуществляться за счет инвестора.

В Департаменте градостроительной политики подчеркнули: необходимо, чтобы развитие каждого района происходило не обособленно, а в рамках общей, удобной и безопасной городской среды. Переправа обеспечит жителям жилого комплекса в Коммунарке короткий выход к учебному заведению. Мост станет элементом прогулочного маршрута, где можно будет гулять с детьми и отдыхать, любуясь водной гладью. Новые кварталы превращаются не просто в места для жизни, а в благоустроенные семейные районы.