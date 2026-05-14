За шутки под статью: комика Долгополова привлекут за неуважение к ветеранам

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении комика Александра Долгополова. В Сети нашли видео со скандального выступления, сообщает пресс-служба ведомства.

Долгополов не живет в России. Он публично сделал заявление, которое направлено на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, умаление совершенного ими подвига.

Против 31-летнего Долгополова могут начать уголовное преследование по статье 354.1 Уголовного кодекса России («Реабилитация нацизма»).

Baza пишет, что комик на концерте рассказал, как гулял по Берлину.

«Бывает, гуляю по Берлину и думаю: „Вау, они убили моего деда“», — пошутил комик.

По информации Baza, именно из-за этих слов в отношении Долгополова могут возбудить уголовное дело.

