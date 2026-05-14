сегодня в 11:54

Вдова поэта Вознесенского Зоя Богуславская умерла в 102 года

Зоя Богуславская — вдова поэта Андрея Вознесенского — скончалась в возрасте 102 года. В Центре Вознесенского заявили, что женщины не стало ночью, сообщает ТАСС .

«Она не болела, дело в возрасте», — добавили в центре.

О дате похорон и месте прощания сообщат позже.

Богуславская была Заслуженным работником культуры РФ, писательницей, литературным критиком и искусствоведом. Вознесенский был ее третьим мужем. Брак продлился 46 лет, вплоть до смерти поэта в 2010 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.