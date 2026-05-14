Мороженое «Сикс Севен» появилось в российских магазинах
Компания «Чистая Линия» начала производить мороженое под названием «Сикс Севен».
Лакомство появилось в российских магазинах. Многие покупатели уже наткнулись на полки с «трендовым» мороженым.
Десерт представляет собой рожок со вкусом сахарной трубочки и лимона с рисовыми шариками. Его можно найти в холодильниках с мороженым «Чистой Линии» или других марок.
Ранее среди зумеров стал популярен тренд «67» или «6-7» (six-seven). Чаще всего эту фразу используют как неопределенный ответ на какой-то вопрос. Также реплика может означать оценку «так себе». Фраза нередко сопровождается жестом рук.
