Убийство на глазах у соседей: в Армянске мужчина зарезал бывшую у мусорки

Сожитель жестоко расправился с возлюбленной у помойки в крымском Армянске

В Армянске Республики Крым задержан местный житель, подозреваемый в жестоком убийстве своей гражданской супруги. Преступление произошло на улице Генерала Васильева прямо на глазах у соседей, возвращавшихся вечером с работы, сообщает « Mash на волне ».

По версии силовиков, мужчина подкараулил женщину у подъезда. Затем нанес ей смертельный удар ножом.

После расправы нападавший пострадал и сам. Он находится в больнице под охраной.

Знакомые пары отмечают, что конфликты в семье носили системный характер. Сожитель и ранее проявлял агрессию, в том числе избивал партнершу табуреткой, из-за чего пара некоторое время жила раздельно.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

