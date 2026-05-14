«Клуб Романтики» может вернуться в РФ после двух лет блокировки

Разработчики интерактивной игры «Клуб Романтики» анонсировали возвращение на российский рынок. Сервис был заблокирован в России в мае 2024 года из-за наличия ЛГБТК+* материалов, которые признаны в РФ экстремистскими. Тогда создатели заявили, что их «ценности» не позволяют вырезать запрещенный контент, и ограничили доступ пользователям из России, сообщает «Кровавая барыня» .

Два года спустя компания объявила о планах вернуться. В соцсетях разработчики сообщили о создании версии приложения, адаптированной «в соответствии с локальными требованиями». При этом международная версия останется без изменений. Пользователи уже отреагировали на новость ироничными комментариями: «Без блэкджека и шлюх! С кагором и Шаманом».

Часть игроков негативно восприняла решение о цензуре. Они напомнили, что несколько лет назад позиция разработчиков была иной, и теперь, по их мнению, «деньги важнее инклюзивности». Некоторые заявили, что не будут скачивать российскую версию и продолжат пользоваться альтернативными клиентами.

В дискуссиях пользователи также отметили, что, если бы компания «прогнулась» сразу, это было бы разумно, но попытка показать «гордость», а затем отказ от своих слов вызывает большее разочарование. Дата выхода адаптированной версии пока не объявлена.

* Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.

