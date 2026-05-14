Очереди до 10 часов: перекупы не дают россиянам приобрести билеты на паром в КНР

Порт в Благовещенске парализован из-за перекупов билетов на паром в Китай

Долгожданное открытие паромного сообщения между Благовещенском и китайским Хэйхэ обернулось транспортным коллапсом. Несмотря на то, что путь через границу занимает всего 15 минут, российские туристы вынуждены проводить в очередях по 7–10 часов из-за действий перекупщиков, сообщает Mash .

Навигация открылась 9 мая, однако продажи и проблемы начались еще накануне. Стоимость билета — 3780 рублей.

Как рассказала местная жительница Ольга, в первый же день кассы подверглись набегу спекулянтов.

Сообщается о случаях, когда один человек выкупал сразу по 200 билетов, после чего продажи резко прекращались. Ситуация повторилась и в последующие дни. Люди занимали очередь в 06:00, но пробиться к заветному окошку удается лишь спустя семь часов, так как кассиры подолгу обслуживают «оптовиков».

По словам очевидцев, посредники якобы приобретают билеты по копиям паспортов клиентов. Ажиотаж подогревается не только туристическим сезоном, но и медицинским туризмом. Многие россияне стремятся в Китай на лечение и пластические операции.

Жители Благовещенска возмущены организацией процесса. Официальный сайт порта работает с перебоями, вынуждая людей стоять в живой очереди. Граждане требуют увеличить количество рейсов и навести порядок в системе продаж. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, которая начала проверку по факту возможных нарушений.

