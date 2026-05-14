Смертельный пожар на западе Москвы: погибла пенсионерка
Женщина 1949 года рождения погибла при пожаре в многоэтажке на улице Коштоянца в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Сотрудники ведомства следят за установлением обстоятельств трагедии. Будет проведена пожарно-техническая экспертиза и установлена причина происшествия.
На опубликованном фото обгорели стены и потолок. Также воздействию пожара подверглись личные вещи женщины.
