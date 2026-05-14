Двухлетний малыш сбежал из ясельной группы в детском саду Санкт-Петербурга

Жительница Петербурга в соцсетях рассказала, что в одном из городских дошкольных учреждений произошла страшная ситуация: двухлетний воспитанник смог покинуть территорию детского сада и оказался на улице, во дворе, где ездят машины.

По словам женщины, все произошло утром. Около 09:30 человек с неизвестного номера позвонил ее подруге, которая работает в частном детском саду, и поинтересовался, не теряли ли они малыша.

По словам женщины, ее подруге сообщили, что найденного ребенка отвели в магазин, расположенный рядом с дошкольным учреждением.

Автор видео не уточнила, почему ее подруга тут же все бросила и побежала в магазин, куда отвели найденного ребенка. На улице подруга петербурженки встретила заведующую детским садом, которая искала пропавшего мальчика. В итоге обе женщины пошли в магазин, чтобы забрать малыша.

Когда заведующая детским садом и сотрудница частного дошкольного учреждения пришли в магазин, то сотрудники торговой точки отдали им ребенка, несмотря на то, что ни одна из женщин не являлась его законным представителем.

Автор видео возмутилась в соцсетях, что те люди, которые нашли ребенка на улице, должны были вызвать полицию, которая, в свою очередь, должна была выяснить, как двухлетний человек оказался без присмотра на улице в потенциально опасной ситуации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.