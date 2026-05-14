33 года колонии на двоих: пару осудили за сексуальное насилие над инвалидами

В Свердловской области пара насиловала и истязала инвалидов

В Артемовском Свердловской области завершился суд над Евгением Ч. и Валерией Ш. Их признали виновными в насильственных действиях сексуального характера и истязании в отношении инвалидов, сообщает E1.ru .

Преступление произошло в 2025 году. По данным следствия, в гости к осужденным пришли 32-летний мужчина и 23-летняя девушка.

Потерпевшие в силу своего состояния находились в беспомощном положении и не могли в полной мере осознавать характер случившегося. Хозяева квартиры подвергли гостей насильственным действиям сексуального характера, истязали и причинили их здоровью тяжкий вред.

Валерия Ш. вымогала имущество у одного из потерпевших. Также она пыталась его убить.

Силовики задержали пару вскоре после инцидента. Суд приговорил Евгения Ч. к 14 годам колонии общего режима. Валерия Ш. получила более суровое наказание — 19 лет лишения свободы.

