Эксперт Чумаков: рынок игрушек требует контроля и маркетинга
Минпромторг РФ запустит новые меры поддержки производителей игрушек и компенсирует покупку лицензий на российских мультгероев. Об этом рассказал гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
Минпромторг РФ намерен поддержать отечественных производителей игрушек. Компаниям компенсируют расходы на лицензии на героев российских мультфильмов, а также помогут с продвижением в СМИ и интернете.
Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков подчеркнул, что рынок игрушек остается крупным и перспективным.
«Игрушки — это очень большой рынок, в котором, безусловно, есть потенциал для игрушек по российским мультфильмам и сказкам. И этот рынок требует большого внимания по множеству причин. Например, по причине того, что за качеством игрушек, за их экологичностью важно следить. И здесь, конечно, проще контролировать те производства, которые находятся на территории России», — подчеркнул Дмитрий Чумаков в эфире радио Sputnik.
Эксперт отметил, что эффект будет зависеть от реализации инициатив.
«Исходя из того, как инициативы сформулированы в настоящее время, это скорее будет выглядеть как возможность для производителей занять новые перспективные ниши с более привлекательной бизнес-моделью. И производители будут заинтересованы в том, чтобы их продукция была представлена в продаже в разных городах Российской Федерации, а желательно и за пределами, поскольку суть любого бизнеса, в том числе в том, чтобы максимизировать прибыль от своей коммерческой деятельности», — считает Чумаков.
По его мнению, господдержка позволит направить высвобожденные средства на маркетинг и укрепить позиции игрушек с российскими персонажами на рынке.
