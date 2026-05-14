Эксперт Чумаков: рынок игрушек требует контроля и маркетинга

Минпромторг РФ намерен поддержать отечественных производителей игрушек. Компаниям компенсируют расходы на лицензии на героев российских мультфильмов, а также помогут с продвижением в СМИ и интернете.

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков подчеркнул, что рынок игрушек остается крупным и перспективным.

«Игрушки — это очень большой рынок, в котором, безусловно, есть потенциал для игрушек по российским мультфильмам и сказкам. И этот рынок требует большого внимания по множеству причин. Например, по причине того, что за качеством игрушек, за их экологичностью важно следить. И здесь, конечно, проще контролировать те производства, которые находятся на территории России», — подчеркнул Дмитрий Чумаков в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что эффект будет зависеть от реализации инициатив.

«Исходя из того, как инициативы сформулированы в настоящее время, это скорее будет выглядеть как возможность для производителей занять новые перспективные ниши с более привлекательной бизнес-моделью. И производители будут заинтересованы в том, чтобы их продукция была представлена в продаже в разных городах Российской Федерации, а желательно и за пределами, поскольку суть любого бизнеса, в том числе в том, чтобы максимизировать прибыль от своей коммерческой деятельности», — считает Чумаков.

По его мнению, господдержка позволит направить высвобожденные средства на маркетинг и укрепить позиции игрушек с российскими персонажами на рынке.

