Россиянам объяснили рост ипотеки на вторичном рынке

«Прямой покупки в ипотеку, как это было, до того как осенью 2023 года ставки стали заградительными, на вторичном рынке по-прежнему крайне мало, и количество таких сделок не увеличивается — они составляют меньше 20% от всего объема. А вот обменные сделки сегодня сопровождаются ипотекой: люди покупают что-то новое под кредит, а потом закрывают его деньгами от продажи своей старой квартиры. Это самый распространенный формат сделок — около 80% от общего объема», — рассказал Апрелев.

На первичном рынке ситуация ухудшается. Доля льготной ипотеки сокращается, а квартиры в готовых домах стоят на 15–20% дешевле строящегося жилья. В 70% регионов в домах, которые планируется сдать в этом году, продано не более 30% квартир.

Рассрочки обеспечивают до 30% продаж в Москве, но несут риски. Покупатели переплачивают 15–20% и позже могут столкнуться с высокой кредитной нагрузкой. Для застройщиков такие сделки остаются лишь обещанием покупки и не гарантируют продажу.

