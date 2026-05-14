Юрист Салкин заявил, что нотариус не гарантирует защиту

Правозащитник и адвокат Михаил Салкин заявил, что нотариальное удостоверение сделки с жильем не дает полной защиты от мошенничества.

«Нотариус обязан разъяснить, что вы квартиру продаете, то есть право собственности утратится, а вам обязаны выплатить денежные средства. Но дело в том, что обман всегда чуть-чуть дальше происходит. Защищается не столько квартира, сколько денежные средства от ее продажи. Если сделка будет оспорена, то квартира возвращается первоначальному продавцу, а покупатель будет вынужден требовать денежную стоимость. Здесь никаких гарантий», — пояснил юрист в эфире радио Sputnik.

Салкин также напомнил, что нотариусы не проверяют психическое состояние сторон.

«Сделки по аналогии с делом Ларисы Долиной оспариваются не из-за того, что человек являлся психически невменяемым, страдал заболеванием, а потому что он находился под воздействием, соответственно, немножко другое основание. И человек под этим влиянием пришел к нотариусу, произнес "волшебные" фразы, чтобы убедить его, что все в порядке. Впоследствии денежные средства от продажи квартиры передавал мошенникам. Поэтому нотариальное удостоверение сделок с жильем – не панацея и не гарантия для покупателя, к сожалению», — заключил Михаил Салкин.

На рынке недвижимости подобные случаи получили название «эффект Долиной»: суды аннулируют сделки, если доказано, что продавец действовал под давлением мошенников. В итоге добросовестные покупатели могут лишиться и жилья, и денег.

