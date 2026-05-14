Милонов заявил, что уехавшие артисты смогут вернуться в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что артисты, покинувшие Россию и раскаявшиеся в своих высказываниях, имеют право вернуться на Родину, сообщает Общественная Служба Новостей .

Виталий Милонов прокомментировал обращение супруги актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой разрешить им вернуться в Россию. По словам парламентария, каждый гражданин вправе беспрепятственно посещать родную страну.

Депутат отметил, что артисты, которые пересмотрели свою позицию и признали ошибки, могут вернуться домой. При этом его удивило, что с просьбой выступил не сам актер.

«Признаюсь, очень приятно удивлен, что некоторые знаменитости, которые покинули Россию, но сделали свои выводы, осознали свои ошибки, решили вернуться домой. Это их законное право — посещать родину. Но меня очень удивляет то, что обращение о возвращении в Россию отправляет не сам актер Дмитрий Назаров, а его супруга. Хочется верить, что примеру этой актерской пары последуют и остальные звезды», — сказал Милонов.

Парламентарий предположил, что этот случай может подтолкнуть и других представителей шоу-бизнеса задуматься о возвращении.

