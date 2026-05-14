Финансист Патешман назвал способы помыться без горячей воды

Личный финансовый консультант Александр Патешман перечислил бюджетные способы принять душ во время отключения горячей воды в Москве. Среди вариантов — фитнес-клубы, гостиницы и бизнес-залы, сообщает Life.ru .

С 13 мая в Москве начались плановые работы на теплосетях. В отдельных домах горячую воду отключают до 10 дней.

Александр Патешман предложил несколько недорогих альтернатив. По его словам, можно воспользоваться абонементом в фитнес-клуб — своим или друга. К нему часто прилагаются гостевые визиты, которые позволяют бесплатно принять душ.

Еще один вариант — снять номер в небольшой гостинице или хостеле. Сутки стоят около 1500–2000 рублей, при этом помыться может семья из 4–5 человек. Эксперт также советует искать отели с почасовой оплатой — это может быть дешевле полного тарифа.

Бесплатные проходы в бизнес-залы на вокзалах доступны по программам лояльности банков. Обычно клиентам полагается 2–4 визита в месяц, где есть душевые и возможность перекусить.

Сэкономить помогут и общественные бассейны с разовым посещением — до 1000 рублей за визит. Самым простым способом остается классический метод с тазиком и ковшом.

