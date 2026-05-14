Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на месте трагедии к нему подошел погибший год назад солдат 112-й бригады ВСУ. Об этом сообщает украинское СМИ УНИАН.

Семья солдата жила в доме, куда прибыл Кличко.

«Подошел ко мне парень из 112-й бригады. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб», — заявил Кличко.

Мэр Киева славится странными фразами. Например, он говорил: «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать» или «каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме и просил бы также всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле».

